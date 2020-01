Lite tra extracomunitari a Salerno, tre feriti

Tre cittadini extracomunitari, due tunisini ed un marocchino, sono rimasti feriti in una violenta lite in via Porta Rateprandi nel centro storico di Salerno. Due di loro sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona: uno ha riportato una ferita alla mano ed e’ gia’ stato dimesso, un altro e’ ancora ricoverato per la frattura al setto nasale, probabilmente provocata da una bottigliata. Ancora da appurare i motivi che hanno provocato la violenta lite, nel corso della quale e’ spuntato anche un coltello. I carabinieri del reparto operativo di Salerno, agli ordini del tenente colonnello Giancarlo Santagata, sono al lavoro per ricostruire il movente di quanto accaduto. Le tre persone coinvolte nella lite sono state gia’ identificate dai militari.

