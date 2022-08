lista Mastella: candidato Oreste Agosto

– Sara’ la senatrice Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, capolista del listino al Senato per il Collegio Campania 2 della lista “Mastella Noi Centro”. In lista anche Oreste Agosto, avvocato salernitano, grillino della prima ora e candidato alle scorse elezioni amministrative con una lista civica al Comune di Salerno. Agosto e’ noto per aver avviato, anni fa, una battaglia legale contro la realizzazione del Crescent, l’edificio che affaccia sulla nuova piazza sul mare, fortemente voluto dal presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, quando era sindaco di Salerno. “Mastella mi ha proposto questa candidatura e ho accettato. Io sono un uomo libero e scomodo – dice Agosto – io faccio battaglie per i diritti per la gente”. In campo anche Luigi Abbate, consigliere regionale della Campania, ed il sindaco di Solopaca, Pompilio Forgione.

