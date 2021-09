Lino D’Angio arriva a Salerno con il suo show

di Monica De Santis

Prosegue con successo la rassegna “Non ci resta che ridere” di scena all’Arena del Parco del Mercatello, organizzata dalla Cooperativa ARS Nova, che gestisce il Teatro Nuovo diretto da Ugo Piastrella. Prosegue con successo e questa sera ci sarà un nuovo divertentissimo appuntamento con l’esilarante mattatore Lino D’Angiò, con il suo “Lino D’Angiò show”. Napoletano, attore, autore teatrale e televisivo, imitatore, da anni scrive e conduce programmi televisivi e spettacoli teatrali. Il suo primo programma televisivo fu Fischia la notizia con Alan De Luca che andò in onda nel 1995 su Canale 21, ma il primo grande successo è stato “TeleGaribaldi”, condotto sempre in coppia con Alan De Luca tra il 1996 e il 1998 sull’emittente Teleoggi-Canale 9. Questa fortunata trasmissione è in breve diventata un vero e proprio cult in Campania e ha lanciato negli anni -anche dopo l’abbandono di D’Angiò e De Luca- diversi giovani comici napoletani tra cui Biagio Izzo, Rosaria De Cicco, Rosalia Porcaro, I Ditelo voi, Lisa Fusco, Antonio e Michele, Alessandro Siani. n teatro, dopo il successo televisivo di Telegaribaldi, ha ottenuto numerose repliche e migliaia di spettatori con gli spettacoli “Natale in casa Bassolindo” e “Spasso dopo spasso in casa Bassolindo”,”Giallo comune” e tantissimi altri spettacoli. Ora torna a Salerno dopo un periodo di assenza per far nuovamente divertire il pubblico con un nuovo e divertete spettacolo. La rassegna “Non ci resta che ridere” si concluderà mercoledì 8 settembre Ciro Ceruti, con Enzo Varone e Floriana De Martino porteranno in scena lo spettacolo comico “Vita, ovvero la tempesta perfetta”.Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15. Prevendite online su postoriservato.it Tel. 0899432530 – 089220886

