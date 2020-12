L’ingegnere Maurizio Mirra si presenta alla città con la sua lista “Rete civica”

di Erika Noschese

È pronta ad entrare nel vivo la campagna elettorale anche a Battipaglia, comune che tornerà al voto nella primavera 2021. A presentarsi ufficialmente alla città, in qualità di candidato sindaco, nel corso di un evento tenutosi sabato presso il centro sociale di Battipaglia ma nel rispetto delle norme anti covid, l’ingegnere Maurizio Mirra, leader della lista “Rete Civica”. Oltre allo stesso candidato in pectore, erano presenti il Segretario di Civica Mente Giuseppe Ferlisi, quale movimento politico e prima lista a supporto dell’Ingegnere, e Barbara Anzalone in quanto segretaria e responsabile di Rete Civica. Una lista che intende raccogliere tutte quelle persone della società civile che hanno manifestato la disponibilità a sposare questo progetto, la sua matrice civica e la sua orizzontalità.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia