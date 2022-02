L’incuria fa morire i pesci rossi del Galiziano

di Monica De Santis

Lo stato di abbandono in cui versa il Parco del Galiziano, che si trova nella parte alta del quartiere Torrione, è costato caro ai pesci rossi che si trovavano nella vasca circondata da aiuole posta proprio all’interno del parco che è inoltre dotato di un campo di calcetto regolamentare e di un’area gioco per bambini. La mancanza di manutenzione, l’incurio del tempo e i piccoli detriti portati dal vento hanno fatto morire tutti i piccoli pesciolini rossi che tanto facevano divertire i bambini che quasi giornaliermente accompagnati dai loro nonni o dai loro genitori si recavano li per dargli da mangiare. La segnalazioni è stata fatta da diverse persone, che ora chiedono un immediato intervento dell’amministrazione comunale affinchè il mini laghetto venga immediatamente ripulito e i resti dei piccoli pesciolini vengano rimossi. Ma non solo i cittadini chiedono che la struttura, aperta nel giugno 2005 e realizzato su un’area in declivio su una superficie di circa 8.000 mq, venga sistemata e prontamente riaperta, anche perchè è l’unico punto di svago per i bambini e gli adolescenti della zona, ma non solo è anche l’unico punto di svago per i cani. L’area, lo ricordiamo, è dotata di uno spazio recintato per i nostri amici a quattro zampe, infatti l’’Amministrazione comunale proprio in questo parco aveva attivato la prima toilette per i cani, che in questo momento, a causa della chiusura dell’area non lo possono utilizzare

