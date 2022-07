L’imprenditore Salvatore Barbato acquista La Fabbrica per 7 milioni di euro

La struttura dell’ex centro commerciale La Fabbrica oggi è di proprietà dell’imprenditore Salvatore Barbato (foto), titolare della concessionaria Renault, Nissan, Toyota a Salerno, pagata 7 milioni di euro. Nei giorni scorsi, infatti, è stato siglato l’atto di vendita, per volontà del gruppo Lettieri. Il caso è stato spesso al centro della commissione Trasparenza e il presidente Antonio Cammarota ha chiesto più volte garanzie per gli ex lavoratori, oggi senza stipendio. Ieri mattina, il caso è stato affrontato nuovamente in consiglio comunale e non sono mancate le discussioni tra lo stesso Cammarota e l’assessore alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara. L’ipotesi di una nuova destinazione d’uso era stata avanzata proprio da Cammarota: stando a quanto emerso fino ad ora, infatti, Amazon sembrava essere interessato al sito per la sua attività di logistica. Ipotesi questa sfumata proprio per le dimensioni della struttura che non corrispondono a quelle richieste dal colosso che – per le sue attività – avrebbe bisogno di un locale con un’altezza di 12 metri a fronte di un’altezza attuale della struttura di sette. Al momento, non si conosce nè il destino de La Fabbrica nè dei lavoratori, parte dei quali assorbiti dalla MedSolar. Di certo c’è che il gruppo Lettieri ha dovuto cedere la struttura, certificando il fallimento del centro commerciale, purtroppo posto in zona industriale e che spesso non facilitava l’acquisto da parte dei cittadini. Ferrara, dal canto suo, avrebbe più volte provato ad avere un’interlocuzione con il gruppo Lettieri ma con scarsi risultati: il patron, nonostante gli inviti, non si è mai presentato in commissione trasparenza. er.no

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia