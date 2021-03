L’IIS G.B. Vico festeggia il Dantedì

L’emergenza Covid non ferma l’IIS G.B. Vico – guidato dal Dirigente Lucia Federico- nelle celebrazioni del Dantedì. Oggi, per celebrare il Sommo poeta a 700 anni dalla morte, sono previsti numerosi eventi per gli studenti dell’Istituto. Inoltre, saranno inaugurate la XIII edizione della Tenzone Dantesca e la III edizione della Tenzone dei piccoli che hanno come tema: “che tiene una sustanza in tre persone – Dante e la Trinità” Il professor Ernesto Forcellino, docente di filosofia dell’Istituto, inaugurerà la giornata con una breve presentazione sul tema “Dante e la Trinità”. Da quest’anno sarà possibile per tutti seguire l’evento collegandosi al sito istituzionale reperibile al seguente link: IIS G.B. Vico Successivamente, una staffetta di letture dantesche dei canti III dell’Inferno, III del Purgatorio e X del Paradiso, proiezioni di video dedicati al Sommo poeta, laboratori didattici, i docenti e gli studenti dell’istituto celebreranno il Sommo Poeta confrontandosi con la profonda attualità dei suoi eterni versi. Dalle ore 11 le attività per gli studenti dell’Istituto proseguiranno con la partecipazione all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione “Dante e il bel paese del sì” – rappresentazione in streaming del V canto dell’Inferno a cura di Saulo Lucci. “Come lo scorso anno – ha sottolineato il Dirigente Lucia Federico- ci è sembrato opportuno far coincidere il Dantedì con il giorno del lancio della nostra Tenzone. Siamo consapevoli che, vista l’emergenza Covid, l’edizione di quest’anno sarà diversa dal solito. È motivo di cruccio il non poter ospitare i giovani concorrenti presso le abitazioni degli studenti dell’istituto in quanto siamo consapevoli che, al di là della gara, il vero momento di formazione consiste nel conoscersi e scoprirsi uguali nonostante le diversità. Siamo certi che, dal prossimo anno, la Tenzone tornerà a svolgersi secondo le consuete modalità e che i nostri giovani torneranno ad incontrarsi e a scambiarsi esperienze. La vera anima della nostra manifestazione è proprio lì, tra le emozioni dei suoi giovani partecipanti. Auguriamo a tutti i concorrenti un grande in bocca al lupo”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia