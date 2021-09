Liceo linguistico De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni in festa

Si celebra in tutta l’Europa il 26 settembre. E’ la Giornata europea delle lingue proclamata dal Consiglio d’Europa di Strasburgo nel 2001 con il Patrocinio della UE. Scopo è richiamare l’attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale del vecchio continente. Ma è anche occasione per celebrare tutte le lingue che vengono parlate in Europa, ivi comprese quelle dei popoli migranti, nella convinzione che il pluralismo linguistico sia un elemento chiave nel processo di integrazione. Ed è in questo spirito che il Dipartimento di Lingue straniere del Liceo Linguistico “F. De Filippis” di Cava de’ Tirreni, sempre attento ai mutamenti culturali e sempre pronto a partecipare a tutte le iniziative del settore linguistico, aderisce alla celebrazione anticipando ad oggi, la cerimonia. Sarà la solennità del rito dell’alzabandiera, alle ore 11.30 nel cortile di via Filangieri, sulle note dell’Inno di Mameli, con la partecipazione delle sezioni linguistiche e musicale del Liceo “De Filippis Galdi”, ad introdurre la giornata ricca di performances in lingua. “ Le competenze linguistiche – dichiara la Dirigente scolastica Maria Alfano- rappresentano una ricchezza nel futuro dei giovani. Il nostro liceo – precisa la preside – offre lo studio di molte lingue ed è ormai una realtà consolidata sul territorio. Oltre l’Inglese, il Francese, il Tedesco e lo Spagnolo, si studiano anche il Russo, lingua curriculare, e il Cinese e l’Arabo extracurriculari. I docenti – conclude – preparano gli studenti al conseguimento delle certificazioni linguistiche secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, sempre con ottimi risultati ”.

