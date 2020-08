Libero dal servizio blocca un malvivente, proposta di encomio per vigile urbano

servizio, interviene prontamente per aiutare i poliziotti ad acciuffare tre persone a bordo di un’auto rubata all’Asl.

Ha dimostrato reattività e spirito di servizio il luogotenente Rocco Landi, agente della municipale di Salerno, che intorno alle 3 di domenica si trovava su corso Garibaldi nella sua vettura e ha partecipato all’inseguimento del veicolo che procedeva peraltro contromano: con il suo mezzo ha tentato di bloccare quello dei malintenzionati, che successivamente sono andati a schiantarsi, e ha quindi braccato uno dei soggetti, scappato a piedi, fino al molo Masuccio, dove nonostante la prestanza fisica del fuggitivo, che ha scavalcato un muro di tre metri, lo ha raggiunto tra gli scogli, dove l’altro credeva di nascondersi, e lo ha bloccato definitivamente.

«Facciamo i complimenti al nostro collega per la caparbietà e la dedizione con cui, nonostante non fosse in servizio, ha aiutato i poliziotti nell’operazione – dichiara Angelo Rispoli, segretario della Csa Salerno – Ancora una volta i vigili urbani del comando di Salerno dimostrano di essere pronti ad ogni evenienza e al fianco dei cittadini perbene. Chiederemo al sindaco Enzo Napoli un encomio ufficiale al luogotenente Landi, per l’esempio che ha dato non solo ai colleghi, ma all’intera cittadinanza».

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia