“Liberali e Solidali” e “Democratici e Progressisti” siglano patto politico

di Erika Noschese

Democratici e Progressisti e Liberali e Solidali siglano un patto politico programmatico per Antonio Visconti, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra per la prossima tornata elettorale che coinvolgerà, tra gli altri, anche il comune di Battipaglia. Ieri mattina, nella sede elettorale del candidato a sindaco, Corrado Martinangelo (Democratici e Progressisti) e il diacono Donato Lupo (Liberali e Solidali) hanno siglato un accordo in vista delle prossime elezioni amministrative. «Un patto politico-programmatico con l’intento comune di rafforzare l’azione politica sul territorio consolidando la lista “Liberali e Solidali”», hanno dichiarato Martinangelo e Lupo, confermando pieno sostegno a Visconti, presidente dell’Asi. «Il coordinamento regionale dei “Democratici e progressisti” – ha aggiunto Corrado Martinangelo – ha ritenuto opportuno siglare una intesa con “Liberali e Solidali” per una comune visione programmatica e di valori per la nuova Battipaglia tra cui il solidarismo sociale ed economico…

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia