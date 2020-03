Lezioni in videoconferenza con i portali Zoom ed Edmodo

di Giovanna Naddeo

La sospensione delle attività didattiche previsto dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus non rappresenta un ostacolo alla prosecuzione del “programma scolastico” per studenti e docenti dell’istituto d’istruzione superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, dove già da ieri sono partite le attività di e-learning e formazione a distanza grazie delle più innovative piattaforme digitali. «Innumerevoli le opportunità offerte, dalla lavagna digitale alla condivisione di materiali – afferma Francesco Cicale, docente di lettere, al termine di una lezione in videoconferenza grazie a piattaforme come Zoom Meeting Italiano e Jetsi, oltre alle consuete Portale Argo ed Edmodo. Nella stessa mattinata di ieri, il dirigente scolastico dell’istituto teggianese, Maria D’Alessio, ha emanato, infatti, la circolare invitando i docenti a mettere in atto le modalità e gli strumenti ritenuti più proficui agli obiettivi di apprendimento, in forma sincrona o asincrona, e raccomandando al tempo stesso un lavoro di coordinamento in seno a ogni singolo consiglio di classe, nell’interesse degli studenti. «Il primo giorno è andato bene. Ben venga l’utilizzo della tecnologia, in particolar modo per quegli studenti che a giugno dovranno sostenere gli esami di Stato» ha concluso Cicale.

