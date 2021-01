“L’età non appare più un ostacolo per un politico, ma un punto d’arrivo”

“L’età non appare più un ostacolo per un politico, ma un punto d’arrivo”

di Sonia Angrisani

“L’età non appare più un ostacolo per un politico, ma piuttosto un punto d’arrivo di una passione che nasce sin dai tempi dell’adolescenza”. A sostenerlo è la segretaria provinciale dei Giovani Democratici Federica Fortino, vicesindaco di Nocera Inferiore Chi è Federica Fortino?

“Federica Fortino èuna ragazza normale, di 30 anni, che comunque ha respirato area politica dalla giovane eta, pur svolgendo un lavoro ̀ che con la politica ha poco o nulla a che fare, avendo come comune denominatore l’essere a servizio della gente. Dopo aver concluso gli studi classici al Liceo Gian Battista Vico di Nocera Inferiore, ho conseguito alla Federico II la laurea magistrale in Biologia Molecolare con corsi di specializzazione in biologia della nutrizione. Attualmente collaboro in un laboratorio di analisi cliniche”.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia