Leonardo Lasala, scrive una lettera aperta ai concittadini di Rutino

Il candidato a sindaco della lista Rinascimento Cilento per il Comune di Rutino, Leonardo Lasala, scrive una lettera aperta ai cittadini di Rutino, per illustrare la sua candidatura “Io ho un grande sogno per Rutino dove tutti sono protagonisti. La Comunità deve ripartire da libertà e bellezza, dai suoi valori morali e dalla storia. Tutti insieme possiamo immaginare il futuro, vederlo. Dobbiamo rinascere valorizzando il rapporto con la terra e la natura: possiamo e dobbiamo creare lavoro, contrastando lo spopolamento del territorio. Occorrono scelte di grande responsabilità e lungimiranza. Ogni giovane, ogni famiglia deve poter scegliere di vivere a Rutino e non partire perché non siamo in grado di creare futuro. Voglio creare il marchio “Rutino” che potrà contrassegnare tutti i prodotti del territorio, come sinonimo di qualità. Dobbiamo guardare lontano. Non più Agropoli o Salerno, ma al mondo. Ne abbiamo le possibilità e le capacità: lo dice la storia”. Lasala sottolinea come il momento storico richieda grandi progetti che possono trovare adeguato supporto nella programmazione europea. Tuttavia occorre dialogare con il territorio ed il Governo centrale, stante la piccola dimensioni di tanti comuni, tra cui Rutino, che per beneficiare dei finanziamenti, deve necessariamente fare rete sul territorio.

