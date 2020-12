L’Empoli frena, la Salernitana gode Cresce il Cittadella, cade ancora il Lecce

Natale in vetta per la Salernitana. L’Empoli pareggia in casa con la Reggiana e manca il sorpasso. Non si ferma la corsa del Cittadella che grazie ad un gol di Ogunseye supera il Frosinone e si porta, con una gara ancora da recuperare a meno due dalla Salernitana. A quota 26 c’è anche la Spal che vince il big match contro il Lecce. Il Venezia, prossimo avversario della Salernitana, pareggia a reti bianche a Cosenza e viene agganciato dal Monza che ha inflitto un’altra sconfitta all’Ascoli di Delio Rossi. Sotto di due gol, il Chievo si salva in extremis sul campo del Pisa mentre il Brescia conquista un punto a Pescara

