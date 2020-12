L’emergenza Coronavirus non “ferma” le indennità dei Consiglieri comunali

di Erika Noschese

Circa 23mila euro: a tanto ammonta la cifra che l’amministrazione comunale di Salerno dovrà sborsare per le indennità di novembre da destinare ai consiglieri comunali per il lavoro svolto durante le commissioni consiliari permanenti a Palazzo di Città. In attesa della pubblicazione dei redditi dei consiglieri comunali che dovrebbero essere resi noti i primi giorni del mese di gennaio, l’amministrazione comunale ha provveduto a liquidare i gettoni di presenza dei consiglieri comunali del mese di novembre 2020. L’importo rideterminato per il sindaco di Salerno è pari a 5.466,18 euro e, pertanto, l’ammontare massimo attribuibile al consigliere comunale di questo ente,pari ad un quarto dell’indennità del sindaco, non può superare l’importo di 1.366,54 euro

