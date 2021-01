Lembo si dimette da consigliere: “Al lavoro per costruire l’alternativa”

di Erika Noschese

Si ritira dalla carica di consigliere d’opposizione l’ex candidato sindaco di Campagna Andrea Lembo che, questa mattina, consegnerà le sue dimissioni al sindaco Roberto Monaco. Ad annunciarlo è proprio il figlio dell’ex procuratore capo di Salerno con la collega Giulia Montera. A subentrare, tra i banchi dell’opposizione l’avvocato Valeria Salito. Una decisione, quella di Lembo, dettata dalla necessità di mettersi a lavoro per costruire un’alternativa politica all’amministrazione Monaco. A metà del suo mandato, e al termine del consiglio comunale dello scorso 28 dicembre, per gli amministratori locali è tempo di bilanci e il primo cittadino deve fare i conti con l’addio del consigliere della Lega che, già alcuni giorni fa ha annunciato la sua intenzione di non far più parte della maggioranza guidata da Monaco.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia