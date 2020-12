Lega, stop al commissariamento: Molteni sostituito da Esposito?

di Erika Noschese

Aria di cambiamento all’interno della Lega Campania che a breve potrebbe optare per un cambio al vertice. Il primo passaggio ufficiale sarebbe quello di porre fine al commissariamento del partito in Campania. Dunque, via l’onorevole Nicola Molteni. Al suo posto dovrebbe subentrare l’attuale coordinatore provinciale di Salerno Nicholas Esposito che, di fatti, lascerebbe vuoto il suo posto. Una serie di scelte strategiche che dovrebbero essere fatte prima di dare ufficialmente il via alla campagna elettorale che non toccherà solo Salerno e alcuni comuni della provincia ma anche, tra gli altri, Benevento e Napoli. Intanto, in pole position per il ruolo di coordinatore provinciale ci sarebbe l’ex rettore dell’Università degli Studi di Salerno nonchè responsabile nazionale del dipartimento Università per la Lega Aurelio Tommasetti.

