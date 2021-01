Lega Campania, Valentino Grant nominato responsabile

di Erika Noschese

E’ l’europarlamentare Valentino Grant il nuovo responsabile della Lega Campania. Il partito guidato da Matteo Salvini ha messo fino all’era del commissariamento, portato avanti dal deputato Nicola Molteni, anche in vista delle prossime elezioni amministrative. La deputata Pina Castiello entra a far parte della segreteria politica nazionale mentre il deputato Gianluca Cantalamessa è il nuovo responsabile del neonato Dipartimento AntiMafia del partito. “Grazie a Molteni e buon lavoro a Grant: l’obiettivo – dichiara il segretario federale del Carroccio Matteo Salvini – è crescere sempre di più, a partire dalle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno più di 130 comuni campani tra cui Napoli, e capoluoghi di provincia come Benevento, Caserta e Salerno.

