Lega al lavoro, Peduto rilancia Santoro “E’ necessaria l’unità del centrodestra”

di Erika Noschese

La fase di stallo che vive la coalizione di centrodestra e le civiche pronte a scendere in campo per le prossime elezioni amministrative stanno creando non pochi malumori all’interno della stessa coalizione. A puntare il dito contro chi decide di andare da solo è Gaetano Amatruda, membro dell’associazione Andare Avanti: “Chi a Salerno si lancia in corse solitarie, in vista delle prossime elezioni, fa il gioco del Sistema e rischia solo di soddisfare una esigenza personale. Diventare consigliere è aspirazione legittima ma non è un progetto – ha dichiarato Amatruda – Chi ama Salerno prova ad allargare ed unire, a parlare di cose concrete, a costruire opportunità ed a liberare il merito.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

