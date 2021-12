L’efficienza del poliambulatorio dell’Asl di Pastena

di Monica De Santis

“Efficientissimi” è questo il termine che viene usato dai pazienti che in questi giorni si stanno recando presso il poliambulatorio all’Asl di viale Kennedy, a Pastena, diretto dalla dottoressa Paky Memoli, per ricevere la terza dose del vaccino anti-covid. Efficientissimi, per dimostrare che l’organizzazione messa in atto nella struttura sta funzionando e non sta causando alcuno stress né ai pazienti, e neanche ai medici che in questo caso riesco a svolgere il loro lavoro con professionalità e serenità. Circa 1000 le dosi che saranno somministrate. Ogni paziente sarà convocato mediante prenotazione e il tempo tra l’attesa, l’anamnesi, la somministrazione, il controllo della glicemia e della pressione e l’attesa post vaccino, varia tra i 20 ed in 25 minuti. I risultati che si stanno ottenendo stanno consolidando quelli avuti nello scorso marzo, quando il centro, primo in Campania, decise di somministrare i vaccini alla categoria dei malati di diabete e i pazienti cardiver. Una scelta che si è rivelata ottima e che ancora oggi da i suoi frutti. “I vaccini sono un dispositivo medico a basso costo che hanno dato un valore alla nostra vita. Ci hanno salvato la vita e la salute”, spiega la dottoressa Memoli… “Bisogna pensare che ogni giorno, ogni minuto vengono salvate 5 persone nel mondo ed in un giorno 7200 per cui anche i pazienti diabetici oltre a fare la vaccinazione anticovid, stanno facendo la vaccinazione antinfluenzale e quella contro lo pneumococco ed altre. Quindi i vaccini sono sicuri e vanno fatti per la nostra salute e per la salute di chi sta accanto a noi”. Molti i pazienti che erano demotivati e non volevano essere somministrati la terza dose, racconta la dottoressa Memoli… “E fortunatamente la somministrazione la stiamo effettuando noi, perchè andando su prenotazione, stiamo offrendo un servizio a questi pazienti che gli consente di non dover rimanere al freddo ad attendere, e poi perchè stiamo riuscendo a rispondere a tutti i loro dubbi e a fargli capire l’importanza della terza dose”. La dottoressa Memoli spiega che la Regione Campania ha dato la possibilità a tutti i centri diabetologici di effettuare la vaccinazione anti-covid ed è così che tutti coloro che sono in cura presso il loro centro vengono chiamati e prenotati senza dover effettuare nessun tipo di fila… “Ogni giorno riusciamo a vaccinare circa 150 persone, lavorando anche il sabato e domenica, il tutto con un percorso pulito, dove tutto viene curato nei minimi particolari, cercando di dare loro tutte le attenzioni possibili ed immaginabili” Al momento al poliambulatorio all’Asl di viale Kennedy, si stanno somministrando solo le terze dosi… “Però devo dire con grande rammarico che abbiamo ancora una fetta di pazienti che non si è voluta vaccinare, i famosi novax, è una percentuale bassa, ma comunque c’è e su questa stiamo praticamente lavorando. Li stiamo chiamando, stiamo parlando con loro, gli stiamo spiegando l’importanza dei vaccini che salvano la vita. Stiamo cercando non dico di convincerli, perché le persone non vanno convinte, ma stiamo cercando di far capire i benefici che questi possono avere. E devo dire con qualcuno ci siamo anche riusciti a fargli capire che era meglio che si vaccinassero, ora continuiamo a lavorare sulla fetta di pazienti che ancora non si vuol vaccinare e soprattutto su quella fetta di pazienti che non voleva fare la terza dose perchè sapendo di persone che hanno avuto il covid dopo la vaccinazione hanno pensato che era meglio non vaccinarsi più”.

