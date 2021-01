“Le vendite sono ferme, manca il passeggio. Le persone purtroppo non escono”

di Monica De Santis

“Da anni l’attesa dei saldi non esiste più e quest’anno ancor di meno, visto che a causa delle tante chiusure e restrizioni quasi tutte le attività commerciali hanno iniziato le svendite sin dagli inizi di dicembre”. Peppe Collura, è il titolare del negozio d’abbigliamento da uomo Coat Blu di Mercato San Severino e come tanti suoi colleghi anche lui sta vivendo con ansia questo periodo di crisi che sta danneggiando non poco il settore del commercio d’abbigliamento e delle calzature

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia