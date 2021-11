Le “varie ed eventuali” di Gino Rivieccio allo Charlot

di Monica De Santis

Gino Rivieccio con “Varie ed eventuali” sarà venerdì 26 novembre protagonista, del secondo appuntamento della stagione teatrale dello Charlot di Pellezzano. Quarant’anni di carriera compiuti da poco, sessantenne e popolare one man show, volto amatissimo della comicità di scuola napoletana, Rivieccio è pronto a rimettersi in gioco con questo nuovo spettacolo nel quale ripercorrerà la sua storia umana ed artistica. Nato a Napoli il 31 gennaio 1958. Si accosta allo spettacolo come professionista nel 1979 entrando a far parte della compagnia del Teatro Stabile Sannazzaro di Napoli al fianco di Nino Taranto, Luisa Conte e Pietro De Vico. Con la vittoria al festival del cabaret di Loano si propone sulla scena nazionale partecipando accanto a Paolo Villaggio e Carmen Russo al programma “Un Fantastico tragico Venerdì” in onda su Rete 4. Nella stessa stagione conduce un Tg satirico nella trasmissione Studio 5 condotta da Marco Columbro in onda su Canale 5. Da lì un poi un susseguirsi si successi che lo portano a lavorare ancora per la televisione in altri programmi targati Mediaset. Ma è il teatro la sua grande passione ed è sulle tavole di un palcoscenico che Rivieccio dimostra tutta la sua bravura, sia in commedie brillanti sia nei one man show, dove riesce a tenere viva l’attenzione del pubblico dall’inizio alla fine dei suoi spettacoli, grazie ai suoi perfetti tempi teatrali, e alla sua capacità di interagire con lo spettatore, che resta sempre conquistato tanto che gli applausi del suo pubblico non gli sono mai mancati. I biglietti per assistere allo spettacolo si possono acquistare presso il botteghino dello Charlot. L’ingresso in sala è consentito solo a coloro che sono in possesso di green pass. Obbligatorio l’uso della mascherina.

