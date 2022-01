Le straordinarie vittorie di Elio e Marta, atleti diversamente abili della Canottieri Irno

“Marta ed Elio Piccininno sono atleti tesserati nella categoria Pararowing PR3 (ID), una categoria di gare di canottaggio per persone con disabilità fisiche visive o intellettive. I due giovani atrleti sono allenati dal tecnico federale Luigi Galizia. Praticano canottaggio da diversi anni e sono tesserati nella società Circolo Canottieri Irno di Salerno presieduto dal Presidente Giovanni Ricco, dal responsabile del Canottaggio Paolo Cardito”. Giorgio Piccininno è il papà di Marta, 24 anni ed Elio 17 anni. E’ lui che racconta, con un pizzico d’orgolio i trionfi dei suoi due “ragazzi speciali” e le non poche difficoltà che in questi mesi di pandemia tutti i giovani hanno dovuto affrontare per non smettere gli allenamenti… “Nonostante le difficoltà dovute al emergenza Sanitaria che hanno impedito gli allenamenti in barca la società sportiva Canottieri Irno si propone di confermare il proprio l’equipaggio interamente societario (Unico da Firenze in giù con due ragazze in barca ) che l’anno scorso è arrivato in finale ai campionati Italiani di Canottaggio di Gavirate composto da Elio Piccininno, Marta Piccininno, Riccardo Annunziata e Maria Vittoria Longhitano. Con l’intento di arrivare sul podio”. Ma chi sono Marta ed Elio Piccininno i due giovani atleti tesserati nella categoria Pararowing PR3 (ID), che hanno iscritto il loro nome nell’albo d’oro dei record italiani e mondiali con performance a dir poco straordinarie, per la gioia e la soddisfazione del club, dei familiari, che li seguono sempre con passione. Marta Piccininno, 24 anni, molti dei quali dedicati all’amata disciplina dopo aver vinto la medaglia d’oro all’Italian Indoor Rowing Challenge sulla distanza dei 1000 mt stabilendo il primato italiano ha come obiettivo quello di abbattere anche il record del mondo sul Remoergometro nella sua categoria. Nelle gare in barca visti i recenti risultati sarebbe auspicabile entrare nel giro della Nazionale Italiana in un equipaggio quattro gig di punta paralimpico. E’ dalla categoria Special al Pararowing, ai recenti Italian Indoor Rowing Challenge 2021, sulla distanza dei 1000 metri, ha fermato il cronometro a 04:09,1 stabilendo un nuovo primato italiano di categoria. E’ stata solo l’ultima impresa di un’atleta che nel corso della sua carriera ha vinto la medaglia d’argento con il Team Italia Special Olympics al British Rowing Indoor Championship di Londra 2019, ha conquistato la medaglia d’oro all’Italian Indoor Rowing Challenge 2020, sulla distanza dei 2000 mt. E’ stata inoltre recentemente premiata dall’ Associazione Nazionale Olimpici ed Azzurri d’Italia nella sezione speranze Azzurre. Elio, 17 anni, con un futuro sportivo importante davanti a sé, dopo aver stabilito anch’egli a sorpresa il record del Mondo di remoergometro all’Italian Indoor Rowing Challenge sulla distanza dei 2000 mt nelle categorie giovanili ed aver vinto nettamente la gara dei tre minuti, ha come meta principale quello di mantenere le promesse e migliorare sempre di più sia in barca che sul Remergometro. Nell’arco della sua giovane carriera Elio ha conquistato il quarto posto (primo per la sua categoria di età) all’Italian Indoor Rowing Challenge 2020 sulla distanza dei 2000 mt., e nell’edizione 2021 della manifestazione ha vinto l’oro nella prova sui 3 minuti. “Fortunatamente le gare di entrambi sono sempre insieme. - risponde papà Giorgio, rispondendo alla domanda su come si divide quando i suoi figli sono impegnati nelle gare – solo una volta mi è capitato che garaggiassero in posti diversi. E non è stato facile per me. Non mi perdo una gara, sono il loro primo tifoso e quindi non posso e non voglio mancare mai”.

