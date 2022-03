Le scuole di Salerno unite per aiutare le mense dei poveri e i profughi

di Monica De Santis

C’è tempo fino al prossimo 26 marzo per aiutare le scuole salernitane a raccogliere generi alimentari per le mense dei poveri. L’iniziativa, fortemente voluta dalla consigliera comunale Barbara Figliolia, presidente della commissione politiche sociali, in collaborazione con l’assessore alla pubblica istruzione Gaetana Falcone, ha visto l’adesione di circa 20 istituti scolastici di ogni ordine e grado. Due gli scopi del progetto, “Aggiungi un pasto a Tavola”, ovvero la raccolta di pasta, riso, legumi, carne in scatola, passata, latte, marmellata, biscotti, olio, cioccolata ed altro da destinare alle mense dei poveri della città di Salerno e “Povertà sociale ed emergenza Ucraina” ovvero la raccolta di farmaci, giubbini, coperte, materiali sanitari, prodotti per l’igiene, sapone, pannolini, rotoloni di carta, da destinare al popolo ucraino che in questo momento storico sta affrontando una guerra non cercata. Tanti gli istituti scolastici che hanno aderito, come abbiamo detto, partendo proprio dal Liceo Severi, diretto da Barbara Figliolia, e poi ancora l’istituto comprensivo Barra, che conta tra l’altro i plessi Abbagnano, Tafuri, Lanzalone e Poseidonia. L’istituto comprensivo San Tommaso d’Aquino, la Matteo Mari, la don Milani, il liceo artistico Sabatini – Menna, il liceo Regina Margherita, l’istituto comprensivo di Ogliara, la scuola Medaglie d’Oro, l’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, il liceo Francesco De Sanctis, l’istituto d’istruzione superiore Genovesi – Da Vinci, il liceo scientifico Da Procida, l’istituto d’istruzione superiore Santa Caterina da Siena, e gli istituti comprensivi Giovanni Paolo II, Alfano I, Monterisi e Vicinanza e Torquato Tasso. Tutto ciò che sarà raccolto nelle scuole della città sarà donato alla Caritas, ed ancora alle mense di don Ciro e Conte

