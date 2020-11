Le scuole dell’infanzia e classi prime delle elementari: si torna in presenza

di Erika Noschese

Scuole dell’infanzia e classi prime delle elementari in presenza L’Unità di Crisi si è riunita nella giornata di ieri per esaminare i risultati dello screening a campione, su base volontaria, relativo alla popolazione scolastica. Sulla base della percentuale dei positivi riscontrati e della curva dei contagi rilevata nella scorsa settimana a livello regionale con riferimento alle fasce d’età interessate (0-6 anni), è stato deciso che a partire da domani è consentito il ritorno a scuola in presenza per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia, nonché per la prima classe della scuola primaria, fatta salva l’adozione di misure restrittive da parte dei Comuni in relazione all’andamento epidemiologico nel singolo contesto territoriale.

