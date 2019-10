Le promozioni Locauto per l’affitto di auto e furgoni

Cerchi le migliori tariffe per il noleggio di auto e furgoni? Non perdere le promozioni web Locauto per le aziende e per muoversi in vacanza.

Noleggio Locauto: c’è una promo per tutti

Cos’è il noleggio perfetto? Evidentemente, non si tratta solo di spuntare il prezzo più basso, ma anche di scegliere le condizioni più in linea con le proprie esigenze: una considerazione che vale per tutti gli ambiti, dal noleggio auto per vacanze all’affitto di furgoni per privati e aziende. Il web ha rivoluzionato l’esperienza di noleggio, ponendo automobilisti e imprese di fronte a una gamma praticamente sconfinata di possibilità. Non tutte le offerte, però, si equivalgono e convenienza e qualità non vanno sempre d’accordo. Tra gli elementi che fanno la differenza ci sono la sicurezza e la trasparenza delle condizioni contrattuali, premessa fondamentale per restare sul mercato: sempre più importante, poi, è la capacità di offrire servizi versatili e, al contempo, mirati per intercettare le necessità più diverse. Un caso significativo, in questo senso, è rappresentato da Locauto Rent, realtà italiana con un’esperienza pluridecennale che ha saputo puntare su servizi innovativi ed estremamente flessibili.

Il noleggio auto con formula full self service

Da sempre a fianco delle aziende e attiva nell’affitto di veicoli commerciali, Locauto ha saputo differenziarsi nel campo del noleggio a breve termine per la convenienza delle tariffe e un servizio distintivo: il noleggio digitale full self service. All’avanguardia dal punto di vista tecnologico, questa formula consente di gestire la prenotazione, il ritiro e la consegna dei veicoli in totale autonomia, grazie a una sofisticata app che mette in comunicazione lo smartphone con la centralina del veicolo. Con una serie di vantaggi sostanziali sull’esperienza di noleggio: ovvero, la possibilità di noleggiare H24, indipendentemente dagli orari degli sportelli e dei voli aerei. Oltre che in tutti gli aeroporti italiani, il servizio è disponibile anche presso le principali stazioni servite dall’alta velocità e si caratterizza, oltre che per l’estrema flessibilità, per il fatto di essere una modalità di autonoleggio sicuro: i vantaggi del full self service, infatti, convivono con un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24.

Il noleggio auto affidabile e conveniente

L’attenzione per la flessibilità accomuna tutti i prodotti Locauto dedicati al noleggio di auto e furgoni, senza trascurare l’attenzione per il risparmio. Nel campo del noleggio auto per vacanze, ad esempio, tra le promozioni più interessanti per chi sceglie la bassa stagione c’è il conducente aggiuntivo gratuito già incluso nelle tariffe web. Passando invece al noleggio furgoni, è possibile approfittare dell’offerta Van KM Libero che permette di affittare un veicolo compatto con chilometraggio illimitato, sostenendo la stessa tariffa prevista per il noleggio del furgone con 100 chilometri inclusi al giorno. A proposito di furgoni, chi sta organizzando un trasloco fai da te o un trasporto last minute può risparmiare anche grazie alla promozione Take It Easy: il ritiro del mezzo può essere effettuato a partire dalle 16, ma l’addebito si conteggia solo a partire dalle 8 del giorno seguente e corrisponde alla normale tariffa di noleggio web.

La compagnia italiana propone un’ampia gamma di opzioni per le aziende, con promozioni dedicate al noleggio auto per lavoro con formula a breve, lungo o medio termine. Una soluzione “di compromesso”, in termini di durata, è l’affitto plurimensile, particolarmente conveniente grazie alla formula Locauto Mese+, attiva sull’affitto di auto e furgoni. La tariffa web viene incontro alle esigenze di chi, per lavoro o per esigenze particolari – legate magari al cambio dell’auto – vuole garantirsi una mobilità sicura all’insegna della massima tranquillità, senza preoccuparsi della manutenzione del veicolo e degli altri oneri legati all’auto di proprietà.

