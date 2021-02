“Le polpette della mietitura”, quando la tradizione diventa la valorizzazione

di Erika Noschese

Continua il viaggio verso Gusto Italiano, il progetto fortemente voluto dalla Claai Salerno, attraverso il presidente Gianfranco Ferrigno, per la valorizzazione della De.co. Tappa immancabile è Padula, grazie alla sua Polpetta della mietitura. Nel 2018, a Padula, si è insediata la commissione De.Co. dopo l’approvazione del regolamento in consiglio comunale e il concorso di idee per il logo per identificare tutti i prodotti. La commissione, presieduta da Gianfranco Ferrigno, presidente della Claai Salerno, era composta da Rosanna Raimondo giornalista e referente Slow Food del Vallo di Diano e Tanagro, Giuseppe Salvati cuoco del ristorante Villa Cosilinum, Giuseppe Comuniello assessore del Comune di Padula, Beniamino Curcio, agronomo e Presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro, Francesca Pellegrino, giornalista

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia