Le parole di “Sei fantastica” di Max Pezzali, rivestono il trincerone di granata

di Monica De Santis

“Tante vittorie / Giorni bellissimi / Sconfitte stupide/ Giorni difficili / Tristezze ed euforie / Gioie e dolori / Ma sento sempre che tu ci sei / Che anche quando è dura non te ne vai / E anche con i denti combatterai / Sempre accanto a me non mi abbandonerai”. Le parole della canzone di Max Pezzali “Sei Bellissima” sono diventate l’omaggio che la città di Salerno ha voluto fare alla sua squadra. Così ieri pomeriggio il Trincerone cittadino è stato allestito in tutta la sua lunghezza con striscioni, su ognuno di essi una strofa della canzone, destinata a diventare un nuovo inno della squadra granata. Ma le iniziative per festeggiare il ritorno in serie A non si fermano. Sempre nella giornata di ieri in via Matteo Ripa, nel centro storico cittadino, altri tifosi hanno iniziato ad abbellire la strada con bandiere e strisce granata. Mentre bandiere e striscioni iniziano a spuntare ovunque, anche sul Forte la Carnale.

Ma c’è anche chi ha pensato bene di realizzare un buon gelato artigianale e dedicarlo proprio ai granata. L’idea è venuta a Fabio Falcone e suo fratello, titolari del Bar Gianni56, sul corso Vittorio Emanuele, dove da ieri tutti coloro che vorranno potranno assaggiare questa delizia targata Serie A.

