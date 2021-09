Le mani del clan Cuomo sui fondi Covid e immigrazione clandestina

Camorra da esportazione, le mani del clan dei Cuomo di Nocera Inferiore sui contributi covid e l’immigrazione clandestina. Proventi poi trasferiti a Nocera Inferiore per l’acquisto di armi e droga per fronteggiare il clan rivale di Piedimonte. Quartier generale della cosca dei Cuomo un locale di Firenze, “Pizze, cozze e babà” salito alla ribalta della cronaca nel febbraio scorso per una faida tutta nocerina. Diciassette indagati, dieci di Nocera Inferiore, di cui 13 ieri raggiunti da misure cautelari eseguiti da Guardia di Finanza e Polizia di Stato su disposizione dell’Antimafia toscana. In carcere sono finiti Michele Cuomo, Luigi Cuomo, Domenico Rese (di Cava de’ Tirreni), Filippo Boffardi, Gennaro De Prisco, Sabato Mariniello (residente a Castel San Giorgio), Luigi D’Auria (questi ultimi due appartenenti al clan rivale e autori del’attentato alla pizzeria). Domiciliari per Vincenzo Rufolo (di Salerno), Michele Cuomo junior (figlio di Luigi) e Umberto Riccio. Interdittiva per i commercialisti Alessandro Maltinti (di Prato)e Saverio D’Antonio (di Nocera Superiore). Indagati a piede libero Anna Fedele (madre dei Cuomo), Diodato Civale (di Nocera ma residente a Latina), Luigi De Rosa, Antonio Tegolo (di Battipaglia) e Shain Khazi del bangladesh residente in Toscana. Il gip presso il tribunale dei minorenni di Firenze, Eugenia Di Falco, su richiesta del procuratore capo della Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, Antonio Sangermano, ha inoltre disposto la misura del collocamento in comunità nei confronti di un minore. Sequestro preventivo di conti correnti e somme di denaro. Le accuse vanno dai furti al riciclaggio, passando per reati contro l’Amministrazione, violazione della norma anti clandestini, detenzioni di armi. Promotori secondo la Procura fiorentina i fratelli Cuomo. Luigi avrebbe preso soldi fornendo carte false per ottenere soldi ed aprire la pizzeria a Firenze, in zona Leopolda. “Pizza, cozze e babà” era stata acquisita nei giorni segnati dall’inizio della pandemia da Covid19. Gli investigatori hanno accertato che la licenza commerciale del pubblico esercizio era stata ottenuta attraverso la presentazione di una falsa dichiarazione dei requisiti di onorabilità del richiedente (Luigi Cuomo), non posseduti da quest’ultimo in quanto già destinatario di una misura di prevenzione personale a suo tempo adottata dal tribunale di Salerno In quella pizzeria venivano assunti, dietro compenso da 1500 euro a testa, anche immigrati con fittizi contratti di lavoro e fargli ottenere il permesso di soggiorno. All’interno di quella pizzeria il gruppo si recava per stoccare e ricettare il provento degli illeciti. La stessa attestazione falsa era stata utilizzata affinché la società di gestione della pizzeria riuscisse ad ottenere indebitamente contributi a fondo perduto e finanziamenti con garanzia statale per 32mila euro, sfruttando le previsioni normative previste dall’emergenza per Covid 2020 in tema di misure a sostegno delle imprese in difficoltà. L’attività investigativa ha impedito che l’organizzazione potesse ottenere ulteriori erogazioni garantite per circa 90mila euro già richiesti a due distinti Istituti di credito. I proventi delle attività illecite erano reinvestiti, sia a Firenze che a Nocera Inferiore, Salerno, e autofinanziavano il nuovo clan camorristico locale impegnato in una faida con quello rivale, la cui violenta escalation era stata accertata nel corso delle indagini e aveva preso avvio all’atto dell’uscita dal carcere del capo clan Michele, fratello del gestore della pizzeria fiorentina, avvenuta nel dicembre dello scorso anno. Le numerose ritorsioni tra i gruppi malavitosi hanno interessato anche l’area fiorentina. I componenti del gruppo avverso, infatti, inviarono a Firenze alcuni sodali che piazzarono una bomba carta nei pressi della pizzeria. Ma in quel momento la famiglia Cuomo era già monitorata con intercettazioni ambientali e telefoniche e i due ‘guaglioni’ del clan rivale autori dell’attentato furono individuati e seguiti dai carabinieri e dalla polizia stradale nel loro tragitto di ritorno a Nocera Inferiore.

IL BOSS MICHELE CUOMO TEMEVA DI ESSERTE UCCISO DAI RIVALI