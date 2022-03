“L’accoglienza dei profughi ucraini, donne e minori in fuga dalla guerra, non può essere lasciata alla buona volontà delle famiglie salernitane e dei loro connazionali residenti qui”. Lo scrive in una nota Sinista Italiana Salerno che prosegue “Le istituzioni locali facciano qualcosa di più della raccolta dei beni di prima necessità e delle cerimonie di circostanza. Abbiamo notizia di donne anziane e bambini che, in queste ore, nella nostra città, dopo aver dormito una notte per terra, non riescono ancora a trovare una sistemazione. Il Comune e la Provincia si attivino immediatamente a supporto della Prefettura e degli organismi di volontariato. Esistono sul nostro territorio strutture ricettive e scolastiche dismesse o inutilizzate. È necessario intervenire urgentemente per renderle idonee ad affrontare l’emergenza che aumenterà nei prossimi giorni”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia