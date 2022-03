Le Giornate FAI compiono 30 Primavere

di Monica De Santis

Tornano le Giornate di Primavera della Fai, che quest’anno compiono 30 anni. Presentate ieri mattina, la due giorni di primavera si terrà sabato 26 e domenica 27 marzo e vedrà aperti oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città italiane e tra queste anche Salerno. Due per due giorni sarà possibile ammirare monumenti, paesaggi, opere d’arte che raccontano chi siamo a chi non ci conosce e alle generazioni presenti e future: il patrimonio culturale è come il patrimonio genetico di un popolo, che conserva a perenne memoria un codice di esperienze e valori condivisi su cui si fonda la nostra umanità. E quest’anno le giornate di primavera della Fai hanno anche uno scopo umanitario. Il FAI, come istituzione della Repubblica, ha scelto di esprimere in maniera esplicita la vicinanza e la solidarietà con il popolo ucraino esponendo i colori della sua bandiera in tutta la comunicazione e nei Beni, ma la Fondazione vuole dare un contributo concreto e perciò si impegna oggi formalmente a finanziare il recupero di un’opera d’arte del patrimonio culturale ucraino che sarà individuato non appena cesserà la guerra e sarà avviata la ricostruzione del Paese. Chi deciderà di prendere parte alle Giornate FAI potrà offrire un contributo per sostenere la Fondazione. Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro e la donazione online su www.giornatefai.it consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita; per molti luoghi, soprattutto nelle grandi città, la prenotazione online è consigliata per garantirsi l’accesso alla visita. Chi lo vorrà, potrà sostenere ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure con l’iscrizione annuale, sottoscrivibile online o in piazza in occasione dell’evento. Nel dettaglio a Salerno e provincia, questi sono gli appuntamenti in programma. A Salerno città, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 sarà consentito di salire sul palcoscenico del Teatro Verdi per godere di una vista inedita del teatro e per conoscere alcuni aspetti tecnici delle scenografie che consentono di realizzare la magia del teatro. Aperta anche la Banca d’Italia, sabato e domenica dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso) e dalle 16 alle 18 Visita illustre di Matilde Romito sabato e domenica ore 12 e ore 18 In occasione di Giornate FAI di Primavera sarà consentito visitare la ricca e sorprendente collezione di quadri dell’Istituto bancario. Ed Ancora l’Aula Cultuale di Palazzo Pedace (Sede FAI) mostra “Radici. Incidere con lo sguardo”, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Visita illustre di Teresa D’Alessandro sabato e domenica ore 11, 12:15 , 17 e 18:15 Camera di Commercio: Sabato e Domenica dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso) e dalle 16 alle 18 Chiesa della SS. Annunziata: Sabato dalle 9 alle 12, Sabato ore 20 concerto d’organo di Giuseppe Rigliaco in collaborazione con la XIII Rassegna Organistica del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento A Camerota Palazzo Santa Maria, sede della Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A.: Sabato e Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 Chiesa di Santa Maria ad Martyres (frazione Lentiscosa):Sabato e Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 A San Giovanni a Piro Museo Ortega (frazione Bosco): Sabato e Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Visita illustre dell’Avv. Franco Maldonato domenica ore 11 Cenobio Basiliano di San Giovanni Battista: Sabato e Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 Santuario di Maria S.S. di Pietrasanta:Sabato e Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 Passeggiata dal Cenobio Basiliano al Pianoro di Ciolandrea, terrazza naturale sulla Masseta, Bene Tutelato dal FAI (passeggiata a cura dell’Associazione “I Sentieri del Cilento”) Partenza dal Cenobio Basiliano di San Giovanni Battista: Sabato ore 15:30 e Domenica ore 9:30 (percorso semplice della durata di circa 2 ore)

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia