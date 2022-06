Le Cronache e Rma: ripartenza di Dogana 2.0 in musica e parole

di Erika Noschese

Le Cronache sostiene le attività ristorative nel post pandemia. Nasce così la collaborazione con Rma Altri Suoni, la radio guidata e gestita da Renato Torre, accanto ai locali del salernitano che vogliono riassaporare il gusto della normalità. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 giugno alle 21 presso il Dogana 2.0 Bar Bistrot, in via Ligea 112, con l’apericena salernitano che vede in consolle il grande ritorno del Dj Max Pagano e la Voce di Enzo Cocchino.Titolare del locale Filomena Fruncillo pronta ad una serie di serate per animare l’estate dei salernitani. “Dopo due anni di pandemia siamo pronti a tornare sulla scena musicale e lo facciamo in grande stile presso il Dogana 2.0”, ha dichiarato il Dj Max Pagano, tra i più ricercati non solo a livello provinciale. Ad affiancare Max ci sarà Enzo Cocchino per formare un duo esilarante, divertente e dalle competenze elevate. “Felici di ritornare ai posti di partenza in questa estate che, complice la fine dello stato di emergenza, indica il nostro ritorno alla normalità e lo facciamo con un apericena in stile salernitano”, ha detto Cocchino. Sponsor dell’evento Le Cronache che già in piena pandemia ha sostenuto attivamente le attività commerciali e ristorative. A seguire i lavori dell’Art Director Corrado Santoriello, braccio destro di Renato Torre, titolare di RMA Altri Suoni,che puoi ascoltare in tutta la Campania sul digitale terrestre canale 723, in radio con il sistema Dab plus,su internet digitando www.rmasalerno.it,tramite app,sia su google play che sull’appstore cercando RMA ALTRI SUONI e da poco anche su Alexa “hey alexa apri rma altri suoni” e su Google Assistant “hey google parla con rma altri suoni”. “Siamo una radio salernitana, da sempre seguita a livello provinciale e regionale. Non possiamo non rispondere all’appello dei locali che vogliono animare la nostra estate, in pieno stile salernitano. Annuncio un programma ricco di eventi su tutto il territorio del capoluogo di provincia e non solo ma per il momento ci concentriamo sul Dogana 2.0 e colgo l’occasione per invitare tutti ad essere presenti”, ha detto Renato Torre.

