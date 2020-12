Le creazioni artistiche di Livio Ceccarelli

di Monica De Santis

L’arte in tutte le sue forme ha sempre fatto parte della vita di Livio Ceccarelli, napoletano di nascita ma salernitano di adozione. Laureato in lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Salerno, la sua attività professionale si è divisa per anni tra la grafica editoriale e pubblicitaria e illustratore. Ma tra le tante passioni di Livio, che lavora nel suo studio in via Kennedy c’è anche la ceramica, passione alla quale si è avvicinato circa 12 anni fa. “Mi piace lavorare su vari fronti – racconta Ceccarelli – Mi sono avvicinato alla ceramica grazie ad alcuni amici. Le prime cose le ho realizzate proprio nei loro laboratori, per poi passare a realizzare i miei lavori nel mio laboratorio.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

