L’avvocato Michele Sarno apre al centrodestra Pronte altre liste a sostegno: si lavora per una under 40

di Erika Noschese

L’avvocato Michele Sarno, candidato sindaco della città di Salerno con la lista Rinascita, pronto a scendere in campo con il centrodestra. Il penalista salernitano che ha già presentato ufficialmente la sua candidatura, sembra essere particolarmente corteggiato tanto dalla Lega quanto da Forza Italia e Fratelli d’Italia e, stando a quanto emerge, già sarebbero arrivate le prime richieste. E mentre la coalizione di centrodestra continua i suoi incontri, a cui sembrano aver partecipato anche i consiglieri di Azione e il Movimento 5 Stelle, Sarno non chiude le porte in faccia a nessuno e si dice pronto ad un dialogo, anche in virtù della storia politica che lo accompagna e che, come ha più volte sottolineato, non rinnega.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia