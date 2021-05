L’avvocato Dambrosio non ha sciolto la riserva, tweet di Rotondi spacca FI

di Erika Noschese

Non ha ancora sciolto le riserve ma non accenna a nulla circa i suoi tentennamenti che già una volta lo hanno spinto a rifiutare la candidatura. L’avvocato Francesco Saverio Dambrosio sembra essere ancora in alto mare circa la decisione di candidarsi sindaco nella città capoluogo. Il suo nome è stata avanzato dal gruppo consiliare di Oltre, composto da Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Giuseppe Ventura, Nico Mazzeo e Donato Pessolano dopo la decisione di Michele Tedesco di fare un passo indietro a causa dell’indecisione di Forza Italia e la Lega che non hanno mai davvero sciolto le riserve sul nome dell’avvocato salernitano, chiedendo tempo. Così, se da un lato la coalizione di centrodestra si è ritrovata al punto di partenza, il gruppo Oltre si è presto staccato: era infatti l’eventuale candidatura di Michele Tedesco a riunire anime diverse non solo di questa opposizione uscente ma anche di new entry e liste civiche.

