Lavori al liceo Vico, la visita di Piero De Luca

Il deputato Dem Piero De Luca Stamani, in compagnia del presidente della Provincia Michele Strianese, ha visitato il liceo scientifico G.B Vico di Nocera Inferiore dove partiranno a breve, i lavori di manutenzione ed adeguamento strutturale dell’istituto.

Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Campania, in questo istituto con i 215.000,00€ stanziati, si procederà all’esecuzione dei lavori utili all’ adeguamento strutturale ed impiantistico dell’edificio.

Sul tema dell’edilizia scolastica, di cui spesso ho parlato- ha spiegato Piero De Luca- tanto si sta facendo ma ancora tantissimo c’è da fare per tutelare e difendere il diritto allo studio ed alla sicurezza dei nostri giovani.

L’impegno della regione Campania in questo senso è stato determinante- ha concluso il deputato Dem- giacché senza questi finanziamenti non sarebbe stato possibile avviare i lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. La tutela del diritto allo studio dei nostri studenti e della loro sicurezza è un obiettivo prioritario per il mio impegno in Parlamento.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia