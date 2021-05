Lavori al cimitero: nei guai 3 ex funzionari comunali e amministratore unico della coop

Falso e abuso d’ufficio nella gestione del cimitero di Eboli: indagati tre funzionari comunali e l’amministratore unico di una società cooperativa. Si tratta di Lucia Rossi, Giuseppe Barrella e Rosario La Corte, tutti ex responsabili del Settore Patrimonio, e Cosimo Martiniano, a capo della coop New Ecology Service. I quattro, all’esito della chiusura delle indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica di Salerno riguardanti la gestione del cimitero comunale di Eboli, sono stati accusati, a vario titolo, per reati contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica. I tre funzionari, che si sono succeduti nel tempo al Comune di Eboli, e l’amministratore della società cooperativa, con perduranti condotte, dal 2013 al 2017, avrebbero generato un danno alle casse comunali quantificato in oltre 300mila euro. Le indagini hanno preso il via a seguito di un esposto presentato presso la Guardia di Finanza di Eboli: numerose, al riguardo, le attività volte a verificare la regolarità dell’aggiudicazione alla cooperativa della gara d’appalto relativa ai lavori e alla manutenzione dei loculi cimiteriali e l’effettiva esecuzione delle opere da realizzare…

