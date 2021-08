Lavaggio, ieri mattina, delle principali strade cittadine

di Monica De Santis

Intervento di pulizia e lavaggio strade, ieri mattina, a Salerno, su disposizione del sindaco Vincenzo Napoli e dell’assessore all’ambiente Angelo Caramanno. Interessate le arterie principali della città. Partendo dal corso principale fino ad arrivare alla zona orientale Sempre nella giornata di ieri si è svolta una derattizzazione straordinaria nei punti più critici del territorio dopo che la scorsa settimana si è concluso l’intervento ordinario in tutti i quartieri. La derattizzazione ha interessato principalmente il Lungomare ed il centro storico, zone dove più di una volta i cittadini hanno segnalato al Comune, all’Asl e ai vigili urbani la presenza di ratti, soprattutto nelle ore notturne, quando vengono lasciati davanti ai portoni e alle porte d’ingresso dei negozi i sacchetti dei rifiuti. Un servizio di derattizzazione straordinaria messa in atto dall’amministrazione comunale in vista dell’arrivo in città di molti turisti per il fine settimana di ferragosto.

