Laura Patrizia Cagnazzo: “Nelle scuole della Campania sono davvero pochissimi i non vaccinato”

Preoccupano molto di più i casi covid tra i bambini piccoli che non l’entrata in vigore del super green pass per docenti e personale Ata. Ma soprattutto preoccupato la lenta adesione alla campagna vaccinale per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Ad affermarlo è la dirigente scolastica Laura Patrizia Cagnazzo, responsabile dell’Associazione AssoMiMe… “Per quanto concerne la situazione dei docenti e del personale Ata, i controlli avverranno attraverso la piattaforma, dove i dati saranno in continuo aggirnamento. Pertanto nel momento stesso che una persona non è vaccinata, avrà cinque giorni di tempo per mettersi in regola e entro venti giorni deve aver dimostrato di aver fatto la prima dose. Però ribadisco che sul personale della scuola, tolta qualche fragilità, la maggioranza si è adeguata, davvero di ‘no vax’ se così li vogliamo chiamare ne sono molto pochi”. La Cagnazzo spiega che la situazione nelle scuole campane, in merito al super green pass non è per nulla preoccupante, grazie anche all’informazione che è arrivata a tutto il personale docente e non… “ Questo perchè in tutte le scuole c’è stata una campagna di sensibilizzazione, che ha portato sia noi dirigenti, che docenti, che il personale a capire e a comprendere l’importanza del vaccino anti – covid. Per cui non ci sono grandissime difficoltà, ovviamente chi veniva a scuola con il tampone adesso non potrà farlo più e questo determinerà che dovrà allinerarsi a quelle che sono le regole nazionali. Quello di cui siamo preoccupati maggiormente è invece, la vaccinazione per i piccoli, quella dai 5 agli 11 anni, che partirà dal 16 dicembre in Campania, sappiamo che al momento non vi sono grosse adesioni. Noi ovviamente ci auguriamo che i genitori dopo le grandi rassicurazioni che abbiamo avuto da parte dei medici e degli scienziati, si tranquillizino e facciano vaccinare i loro figli, perchè purtroppo il virus in questo momento si sta diffondendo proprio tra di loro. Quindi adesso siamo qui in attesa di capire che cosa succederà, perchè pare di capire che questa nuova variante, riesca a superare anche l’attuale vaccino, ecco perchè è fondamentale anche farsi la terza dose per aumentare le difese immunitari, in modo tale che se si viene contagiati, sarà sempre in forma ridotta, ciò più lieve. Tornando alla scuola, sono fiduciosa, so che i docenti ed il personale hanno compreso la nuova normativa, che alla fine si adegueranno, se qualcuno non vorrà adeguarsi verrà sospeso, non perderà il lavoro, ma non sarà pagato”.

