L’Augusteo chiude come Hub e riaprirà a breve come teatro

“Il nostro ringraziamento va ai medici, ai paramedici e a tutto il personale che ha svolto una funzione di altissimo valore civile, con abnegazione e con capacità”. Così il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, sulla chiusura, ieri dell’Hub vaccinale presso il Teatro Augusteo “L’Asl ci ha comunicato che intende dismettere il centro vaccinale all’Augusteo, ne abbiamo preso atto, lo libereremo e restituiremo in tempi brevi alla città anche il cinema – teatro di grande importanza per manifestazioni importanti di spettacolo. – ha detto ancora il sindaco di Salerno – Naturalmente la pandemia ancora flagella la nostra nazione, anche se si sono attenuati in un modo vistosissimo i ricoveri, i decessi ed anche i contaggi, soprattutto grazie alle vaccinazioni, che qui a Salerno abbiamo somministrato a gran parte dei nostri concittadini. Queste hanno messo tutti noi a riparo dagli esiti gravi della malattia. Ora abbiamo una criticità, la guerra in Ucraina farà venire molti profughi sui nostri territori. - ha concluso poi Napoli – Con l’Asl abbiamo organizzato un track per verifiche e tamponi. Abbiamo problemi abitati per il quale stiamo aspettando delle risposte. Stiamo cercando di fare una rete che in qualche modo possa corrispondere a quanto sta accadendo nel mondo”.

