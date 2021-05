L’Attacco di Maurizio Basso: “Candidati, esponetevi con posizioni nette”

“Esporsi chiaramente, prendendo posizioni nette e convinte”. È l’appello che ha lanciato Maurizio Basso, candidato sindaco con la civica Movimentiamoci Insieme, dopo gli annunci dei vari candidati al consiglio comunale di Salerno senza però chiarire la coalizione o la lista che dovrebbe ospitarli. “Un nuovo fenomeno politico si sta scatenando in città ed è abbastanza singolare e forse unico nel panorama italiano. Ogni giorno ascolto annunci da parte di nuovi candidati ma candidati con chi? Non si conoscono i partiti, le liste civiche e le vere intenzioni – ha dichiarato Basso – È come se nell’aria ci fosse la voglia di cambiare ma allo stesso tempo la paura di esporsi. È possibile che l’opposizione debba essere sempre traghettata dai soliti noti? Sembra che in questa città i ruoli politici, sia all’opposizione che alla maggioranza, debbano essere tramandati come i diritti dinastici o di casta. Molto probabilmente è a causa di questo clima se i volti nuovi si presentano in punta di piedi, terrorizzati e bollati già sul nascere in modo pregiudizievole e prepotente. Io invito questi nuovi personaggi a esporsi chiaramente e a prendere posizioni nette e convinte”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia