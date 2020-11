L’attacco dell’avvocato Michele Sarno: “Il Dg del Ruggi deve decidere di dimettersi”

di Erika Noschese

“Al direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona Vincenzo D’Amato chiedo sulla base delle mancate risposte, della incompatibilità se non sia arrivato il tempo di rassegnare le proprie dimissioni”. L’avvocato Michele Sarno, candidato sindaco della città di Salerno, ha deciso di rispedire al mittente la provocazione lanciata dell’Aou Ruggi d’Aragona di Salerno Vincenzo D’Amato, che ha replicato alla nota dove si rappresentavano delle osservazioni in merito alla situazione sanitaria legata al Covid-19 in Campania e nella città di Salerno.

