L’Associazione Scuole Aperte ha aderito alla manifestazione della Rete Nazionale “Scuola in presenza”

L’Associazione Scuole Aperte Campania e il gruppo di Salerno ha aderito oggi in modalità online alla manifestazione della Rete Nazionale “Scuola in presenza” in considerazione della difficile situazione della Campania, attualmente in zona rossa. All’iniziativa hanno partecipato tante mamme ed anche tantissimi bambini, che hanno inviato alla Rete Nazionale “Scuola in presenza” una foto con un cartello di protesta in mano

