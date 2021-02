“L’assetto organizzativo sta funzionando. Abbiamo avuto solo una classe con presunti casi covid”

di Monica De Santis

“Dopo la grande confusione dei primi giorni adesso fortunatamente tutto procede per il meglio” Annalaura Giannantonio dirigente scolastica del Liceo Da Procida di Salerno è soddisfatta di questa prima settimana di rientro in presenza dei suoi alunni… “L’assetto organizzativo che abbiamo messo in piedi si sta rivelando ottimo. Abbiamo i ragazzi delle prime, seconde e terze che entrano alle ore 8,10 e quelli delle quarte e quinti alel ore 9,50, così come da disposizioni del Prefetto. In presenza ci sono solo il 50% degli alunni che ovviamente si alternano con il 50% che segue le lezioni da casa.

