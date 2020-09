L’assessore borseggiato al market, disavventura per la Giordano

Brutta avventura questa mattina al supermercato per l’assessore Giordano del Comune di Salerno. Al momento di pagare alla cassa si è accorta di essere stata derubata del proprio portafoglio proprio all’interno dell’esercizio commerciale. Qualcuno molto lesto di mano che ha preso letteralmente di sorpresa Mariarita Giordano, con la stessa che passato il primo momento di imbarazzo ha riportato tutti sui social, invitando gli amici di stare attenti ai borseggiatori che, nonostante l’epidemia, sono particolarmente attivi. “Verso le 12.30 mi sono recata a fare la spesa al Supermercato trattenendomi fino alle 13.20. – scrive sul suo profilo l’assessore Giordano – Al momento del pagamento ho notato che non avevo più il portafogli usato all’ingresso per prendere l’euro per il carrello. Grazie a Dio documenti, bancomat, ecc ho sempre avuto l’abitudine di metterli da un’altra parte proprio per ridurre al minimo il fastidio qualora fosse capitata una cosa del genere. Non mi era mai capitato il furto del portafogli. Devo dire che nonostante la perdita di circa 200 euro, del portafogli stesso che avevo ricevuto come regalo per i miei 40 anni e di immagini di persone che non ci sono più…ho tirato un sospiro di sollievo per i documenti…e spero che il furto sia stato dettato dalla disperazione e non da chi fa questo di mestiere. Un RINGRAZIAMENTO è dovuto a ragazzi del supermercato che subito si sono attivati nell’interesse del cliente ed al direttore che immediatamente ha messo a disposizione le telecamere del supermercato, cosa che mi fa ben sperare che il colpevole non rimarrà impunito. Per il resto una sola raccomandazione. Occhi aperti perché queste cose possono capitare ovunque anche nelle città più civili e sicure”.

