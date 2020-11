L’assessore Adele Triggiano positiva “E’ un virus subdolo, attenzione”

di Erika Noschese

Sindaco e giunta comunale in isolamento fiduciario. Ennesimo caso di Coronavirus a Pontecagnano Faiano: a risultare positiva è l’assessore al turismo e alla cultura Adele Triggiano. “Sono a casa, abbiamo saputo che l’assessore Adele Triggiano è risultata positiva al Covid 19”, ha annunciato il sindaco Lanzara, rassicurando la cittadinanza sulle condizioni di salute dell’assessore. Il primo cittadino, così come la giunta comunale e il segretario sono in isolamento, “visto che abbiamo incontrato Adele il 27 ottobre, giorno in cui abbiamo fatto giunta, anche se eravamo distanziati, con mascherine e tutte le precauzioni del caso, prudenzialmente saremo in isolamento fino al 5 novembre, giorno in cui termineranno i 10 giorni e saremo sottoposti al test che se risulterà negativo ci permetterà di tornare operativi a pieno regime”, ha aggiunto il primo cittadino di Pontecagnano Faiano che conferma di essere in buone condizioni di salute e intenzionato a lavorare anche se da casa.

