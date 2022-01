L’assessore Lamberti: “Stiamo lavorando con l’Asl per replicare a Cava l’iniziativa di Salerno”

Vaccini anche nelle scuole superiori della provincia di Salerno. Dopo l’appello di alcuni dirigenti scolastici che hanno chiesto all’Asl di replicare l’iniziativa che tanti consensi sta avendo a Salerno, oggi arrivano anche le conferme da parte della stessa Asl di Salerno che si dice disponibile a replicare l’iniziativa, sempre però in accordo con i sindaci e gli assessori dei Comuni interessati e con i dirigenti scolastici che invieranno la loro richiesta all’Asl. Il dottor Saggese, referente dell’Asl per l’emergenza Covid, dunque, conferma che c’è tutta l’intenzione di trasferire gli hub vaccinali anche nelle scuole della provincia. Ed anche l’assessore e vice sindaco di Cava de’ Tirreni, Armando Lamberti, conferma che da qualche giorno si sta cercando un accordo con l’Asl e le scuole del territorio per cercare di realizzare Hub vaccinali nelle scuole. Proprio la prossima settimana, sempre in programma un nuovo incontro per stabilire i termini in cui tutto questo possa avvenire. Incontri che l’Asl, sembra, stia tenendo anche con i sindaci di altri comuni della provincia, tutti interessanti ad aumentare la somministrazione dei vaccini per la fascia 12/18 anni. m.d.s.

