L’artigianato salernitano in esposizione a Dubai

Ci sarà anche l’Artigianato Made in Salerno a rappresentare le eccellenze campane dal 5 all’11 dicembre all’Esposizione Universale di Dubai, vetrina mondiale di idee, progetti e modelli innovativi. Le opere di ceramica artistica tradizionale degli artieri Lucio Ronca, presidente del Cna di Salerno e di Franco Raimondi e Giovanni Mosca e la preziosa arte orafa del Maestro Rosmundo Giarletta sono infatti state individuate e selezionate dalla Regione Campania nel novero delle sue produzioni da presentare nel Padiglione Italia, nello spazio denominato “White Space” – Short Stories con l’organizzazione di una mostra temporanea dal titolo “Il ‘fare campano’ tra presente, passato, futuro” . ” La partecipazione della Regione Campania all’Expo Dubai rappresenta certamente un’opportunità significativa di promozione del territorio e di rafforzamento dell’internazionalizzazione del sistema regionale e, in questo particolare momento storico caratterizzato dalla pandemia, una straordinaria occasione di rilancio per la cultura, il turismo e tutti i settori dell’economia” ha dichiarato Luigi Truono, Responsabile del settore artistico tradizionale di CNA Salerno.

