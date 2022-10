L’artigianato salernitano a Milano

Saranno 23 le imprese salernitane del settore artigianato, selezionate con un appo-sito bando pubblico, che parteciperanno alla 26° edizione della mostra mercato in-ternazionale “AF – L’Artigiano in Fiera” in programma alla Fieramilano dal 3 all’11 dicembre 2022, negli spazi allestiti dalla Camera di Commercio di Salerno. “Nutro grande entusiasmo per la partecipazione a questa iniziativa – dichiara il componente della Giunta camerale per il settore artigiano Lucio Ronca – giacché è da tempo, a mio avviso, che le 21mila aziende artigiane meritano un’attenzione esclusiva. Ho chiesto agli uffici preposti di strutturare un bando semplice, per facili-tare la partecipazione. Da oggi sarà possibile presentare l’istanza per usufruire di questa importante opportunità: con soli 500 euro, un’azienda artigiana salernitana del settore artistico tradizionale o del food, potrà avere un suo stand preallestito nella più importante fiera del comparto. Invito gli artigiani a fare tesoro di questa occasione e sono fiducioso che sapranno coglierla al volo”. “La Giunta camerale – dichiara il vice presidente vicario Giuseppe Gallo – nell’ambito delle funzioni di supporto e di promozione delle imprese, ha individuato la fiera dell’artigianato di Milano quale opportunità di rilancio del settore, offrendo così l’opportunità, alle micro-piccole imprese, di partecipare a una importantissima rassegna, molto frequentata dal pubblico. La formula della mostra-mercato e la vi-cinanza del periodo delle festività natalizie, darà così l’opportunità di crescita in termini d’immagine e di profitto. La partecipazione alla fiera sarà accompagnata da un’azione di marketing territoriale basata sulla piattaforma digitale dell’evento, seguita da un pubblico di oltre 1 milione di iscritti, interessato al territorio in tutti i suoi aspetti: prodotti tipici, cultura, tradizione e proposte turistiche”.

