Largo Plebiscito: auto in sosta bloccano l’accesso a via Bastioni

di Monica De Santis

“Benvenuti a Largo Plebiscito, dove la sosta selvaggia è di casa”. Potrebbe sembrare una battuta, una barzelletta, ma in realtà non è così, è la realtà dei fatti. La realtà di una zona nel pieno centro città dove da anni, forse decenni, il parcheggio selvaggio, soprattutto nei fine settimana è davvero di casa. Una storia questa che abbiamo raccontato più e più volte e che non ha mai trovato una vera soluzione. Dalle 21 in poi, ogni venerdì, sabato e domenica la scena è sempre la stessa, macchine parcheggiate ovunque e residenti costretti bloccati perchè non riescono con le loro autovetture ad accedere alle traverse limitrofe e quindi a far ritorno a casa. Come detto le segnalazioni sono state tante, ogni fine settimana.

L’ultima in ordine di tempo è avvenuta sabato sera, quando una coppia di automobilisti ha pensato bene di parcheggiare la propria autovettura, un modello anche abbastanza grande, proprio davanti all’ingresso per via Bastioni, bloccando di fatto l’accesso a quella via non solo ai residenti, ma anche a quanti volevano immettersi in quella strada per raggiungere o via San Michele o via San Benedetto. A denunciare quanto accaduto sabato sera, postando le foto anche sulla sua pagina Facebook, è Antonio Giordano, che scrive… “Situazione attuale Largo Plebiscito Salerno. Non riesco a tornare a casa”. E come Giordano sono tantissime le persone che hanno segnalato l’accaduto, ma sono ancor di più i residenti che stanchi di dover ogni fine settimana lottare contro questi automobilisti irresponsabili che stanno pensando di agire in maniera poco lecita, “magari dipingendo con bombolette spray le macchine” dice un signore, mentre un altro residente è anche pronto a scendere con un coltello e a tagliare le ruote di tutte le macchine parcheggiate in maniera selvaggia

